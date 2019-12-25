На участке Итальянской улицы на два года ограничат движение

Участок улицы Профессора Попова закроют для автомобилистов на два дня.

В Петербурге вступают в силу новые ограничения движения. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

С 7 апреля 2020 года по 5 августа 2022 года будет ограничен проезд на участке Итальянской улицы от набережной реки Фонтанки до Караванной улицы. В этот период времени там разместят пешеходную галерею. В зоне ограничения движения будут проводиться работы по приспособлению западной части дворца Д. П. Нарышкина под музейно-выставочный комплекс.

Кроме того, с 7 по 9 апреля полностью закроется движение на улице Профессора Попова от Аптекарского проспекта до Инструментальной улицы. Причиной этому станут работы по прокладке электрокабеля.

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Фото: Piter.TV