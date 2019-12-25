Движение на трассе М-10 в Тосненском районе будет временно ограничено

Работы пройдут до середины июня.

С понедельника, 1 июня, на путеводе через железную дорогу Тосно-Новолисино в Тосненском районе ограничат движение автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Путевод находится на на трассе М-10 "Россия". Дорожники будут проводить там устройство подходов к деформационным швам до 15 июня. До этого времени на трассе будут поочередно перекрываться полосы движения. При этом, в направлении Москвы можно будет пронзать без ограничений.

Ранее мы рассказали о том, что в Гатчинском районе начался ремонт двух магистралей.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"