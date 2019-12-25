В Гатчинском районе начался ремонт двух магистралей

Дорожники уложат новый асфальт и укрепят обочины.

Ленинградская область продолжает реализацию проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На этот раз ремонтные работы стартовали на двух дорогах под Гатчиной. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Укладка двухслойного асфальта и обновление обочин проводится на участках трасс Сиверская — Дружная Горка — Куровицы от села Орлино до деревни Изора и Мины — Новинка от деревни ямины до Клетно.

Сейчас дорожники приступили к первому этапу: снимается слой старого асфальтного покрытия.

Ранее мы рассказали о том, что движение по трассе "Скандинавия" изменят из-за строящейся развязки.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области