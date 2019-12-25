Движение по трассе "Скандинавия" изменят из-за строящейся развязки

Строительство путепровода в Выборгском районе Ленобласти начнется уже 21 мая.

Движение по трассе А-181 "Скандинавия" от Петербурга до границы с Финляндией будет изменено в ближайшее время. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", участок дороги в Выборгском районе Ленобласти будет недоступен из-за строительства транспортной развязки.

Строительство путепровода пройдет на пересечении дороги с планируемым съездом, который проходит вторым уровнем и соединяет подъезд к Стрельцово и подъезд к станции Лейпясуо. Путепровод будет использоваться водителями для разворота в сторону Петербурга или Выборга ил съезда к упомянутым поселку и станции.

С 21 мая и до завершения строительства, дату которого точно не определили, транспорт сможет двигаться только по временному объезду, по одной полосе в каждом направлении со скоростью максимум 40 км/ч. Автобусная остановка на 114-м километре, попавшая в зону работ, перенесена на региональную дорогу 41К-213 Подъезд к Лейпясуо, по направлению к Стрельцово. Дорожники обустроили во временном месте пешеходные дорожки и переход.

Также мы сообщали, что в Ломоносовском районе введут реверсивное движение на путеводе над КАД.

Фото: Росавтодор / "ВКонтакте"