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В Ломоносовском районе введут реверсивное движение на путеводе над КАД
Сегодня, 18:02
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lizapoluda

В Ломоносовском районе введут реверсивное движение на путеводе над КАД

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Дорожники завершат работы 10 июня.

С пятницы, 22 мая, на путеводные над КАД вблизи деревни Горбунки Ломнососвкого района будет введено реверсивное движение в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Мероприятия по замене деформационного шва продлятся до 10 июня. На это время скорость движения транспорта ограничат до 40 км/ч. 

Отметим, что дорожники будут работать круглосуточно. 

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти перекроют дорогу к порту Усть-Луга.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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