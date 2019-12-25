В Ломоносовском районе введут реверсивное движение на путеводе над КАД

Дорожники завершат работы 10 июня.

С пятницы, 22 мая, на путеводные над КАД вблизи деревни Горбунки Ломнососвкого района будет введено реверсивное движение в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Мероприятия по замене деформационного шва продлятся до 10 июня. На это время скорость движения транспорта ограничат до 40 км/ч.

Отметим, что дорожники будут работать круглосуточно.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти перекроют дорогу к порту Усть-Луга.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"