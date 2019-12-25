В Ленобласти перекроют дорогу к порту Усть-Луга

Движение автомобилей будет ограничено до сентября.

В среду, 20 мая, в Кингисеппском районе Ленинградской области начались дорожные работы на федеральной трассе "Нарва". В частности, дорожники переменно перекрывают полосы на подъезде к порту Усть-Луга с 16 по 40 километр. Об этом сообщил ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Для движения по свободной полосе установлено ограничение 40 км/ч. Работы завершатся в сентябре согласно государственному контракту.

Отметим, что новое асфальтовое покрытие будет состоять из защитных слоев установят "Сларри Сил", которые продлят долговечность дороги.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге ограничение движения по Зеленому мосту должны снять до 14 июля.

Фото: Piter.TV