  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Движение на трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти вновь будет временно перекрыто
Сегодня, 14:09
128
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Движение на трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти вновь будет временно перекрыто

0 0

Трассу будут перекрывать всего на 15 минут.

Движение на трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти вновь будет временно перекрыто. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На трассе проходят работы по подвесу проводов через дорогу. На М-10 устанавливают искусственное освещение. Движение будет перекрыто на 601 км с 15:15 до 15:30 26-го августа. На 600 км работы будут идти с 11:30 до 11:45 30-го августа, а затем в этот же день с 15:15 до 15:30. 

Работы полностью завершатся в октябре 2021-го года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что трасса Москва-Петербург может быть готова для грузовых беспилотных перевозок к 2024 году. 

Фото: сайт Упрдор "Россия"

Теги: м-10, трасса
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии