Трассу будут перекрывать всего на 15 минут.

Движение на трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти вновь будет временно перекрыто. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На трассе проходят работы по подвесу проводов через дорогу. На М-10 устанавливают искусственное освещение. Движение будет перекрыто на 601 км с 15:15 до 15:30 26-го августа. На 600 км работы будут идти с 11:30 до 11:45 30-го августа, а затем в этот же день с 15:15 до 15:30.

Работы полностью завершатся в октябре 2021-го года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что трасса Москва-Петербург может быть готова для грузовых беспилотных перевозок к 2024 году.

Фото: сайт Упрдор "Россия"