Движение на съезде с КАД в Мурино обещают запустить осенью текущего года

Круговой перекресток рядом с развязкой в западном Мурино может открыться для автомобилистов до конца года.

Завершение строительства кругового перекрёстка рядом с развязкой в западном Мурино и запуск движения автотранспорта назначены на конец текущего года, согласно информации транспортного ведомства Ленинградской области. После завершения работ по переустройству сетей и тепломагистрали останется благоустройство перекрестка, и транспортное обеспечение Мурино выйдет на новый уровень после появления развязки с КАД в прошлом году.

Местные жители в социальных сетях связывают обещания властей со скорыми выборами и строительством поблизости нового ТРК и жалуются на шум, который может быть хорошо слышен в близлежащих домах при отсутствии на перекрестке шумовых экранов.

Ранее жители Мурино направили обращение в Минстрой по поводу отсутствия социальной инфраструктуры.

Фото: Вконтакте/Инфраструктура Западного Мурино