Движение на съезде с КАД в Мурино обещают запустить осенью текущего года

Завершение строительства кругового перекрёстка рядом с развязкой в западном Мурино и запуск движения автотранспорта назначены на конец текущего года, согласно информации транспортного ведомства Ленинградской области. После завершения работ по переустройству сетей и тепломагистрали останется благоустройство перекрестка, и транспортное обеспечение Мурино выйдет на новый уровень после появления развязки с КАД в прошлом году.
Местные жители в социальных сетях связывают обещания властей со скорыми выборами и строительством поблизости нового ТРК и жалуются на шум, который может быть хорошо слышен в близлежащих домах при отсутствии на перекрестке шумовых экранов.
Ранее жители Мурино направили обращение в Минстрой по поводу отсутствия социальной инфраструктуры.
Фото: Вконтакте/Инфраструктура Западного Мурино
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