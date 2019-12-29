Движение на проспекте Авиаконструкторов и Мельничной улице ограничат до конца апреля

Ограничат движение еще по нескольким адресам.

Петербургских автомобилистов предупредили о новых ограничениях движения, некоторые из них начнут действовать уже 7 марта. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Ремонт трамвайных путей с 7 по 9 марта и с 19 по 28 марта полностью перекроет движение по Среднеохтинскому проспекту от Шепетовской к Большой Пороховской улице, затруднит проезд по тому же проспекту от Гусевой улицы до улицы Александра Ульянова. Также в эти дни совсем закроется движение по по Большой Пороховской улице от Среднеохтинского проспекта к проспекту Металлистов, на пересечении Среднеохтинского проспекта и Большой Пороховской улицы и по тому же проспекту от Синявинской улицы к Большой Пороховской.

Прокладка водопровода внесет изменения в движение на перекрестке нечетной стороны Долгоозерной улицы и проспекта Авиаконструкторов с 7 по 25 марта, а проезд по проспекту Авиаконструкторов от Долгоозерной улицы к улице Ильюшина в эти даты закроется совсем. Кроме того, в то же время перекроется проезд по Мельничной улице у Глухоозерского шоссе из-за прокладки инженерных сетей.

Также мы рассказывали, что строевая подготовка и торжественный прием перекроют движение на Пеньковой улице и набережной Мойки.

Фото: Piter.TV