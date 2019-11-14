Движение на двух полосах петербургской дамбы ограничат на время ремонта

Работы будут длиться один день.

Во вторник, 21 апреля, на участке дамбы в Петербурге будут проводиться ремонтные работы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса защитных сооружений.

Речь идет об участке в районе водопропускного сооружения B-3. В правой и средней полосе будут вестись ремонтно-восстановительные работы.

В связи с этим в силу вступят временные ограничения движения. Водителей попросили следить за дорожной разметкой, знаками, ограждениями и скоростью движения.

Ранее Piter.TV показал цветущую сакуру в Петербурге.

Фото: dambaspb.ru