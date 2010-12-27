Движение на Витебском путепроводе ограничат с 6 июля по 4 августа

На Витебском путепроводе в поселке Шушары с 6 июля по 4 августа ограничат движения транспорта из-за замены асфальта. Ограничения будут действовать как в сторону города, так и в сторону Ленобласти. Об этом сообщил пресс-центр администрации Петербурга.
С 6 по 15 июля закроются крайние правые полосы.
С 16 по 25 июля закроются средние полосы.
С 26 июля по 4 августа закроются крайние левые полосы.
Помимо замены асфальта и гидроизоляции, рабочие отремонтируют деформированные швы и лестничные спуски. Заявленная стоимость работ - 34 156 740 рублей.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что началось строительство развязки КАД в Мурино.
Фото: Pixabay
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