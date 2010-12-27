Началось строительство развязки КАД в Мурино

Началось строительство развязки с КАД в западном Мурино. Сейчас на объекте почти завершено переустройство инженерных сетей и началось укрепление основания съезда в сторону Петербурга. Рассматривается вариант установки дополнительных свай, сообщила пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.
Графики работ должны быть сформированы к 10 июля. Затем со стороны Охтинской аллеи на объект отправится строительная техника.
Закончить развязку планируют до конца лета 2020 года за неполные 800 млн рублей. Заказчиком выступил ГКУ "Ленавтодор".
Ранее Piter.TV сообщал о том, что на Пискарёвском проспекте произошло тройное ДТП при попытке спасти сбитую кошку.
Фото: Pixabay
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