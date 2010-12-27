На Пискаревском произошло тройное ДТП при попытке спасти сбитую кошку

В аварии никто не пострадал, но спасти кошку не успели.

На Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга водитель случайно устроил тройное ДТП. Он остановился, чтобы спасти сбитую на дороге кошку. Об этом сообщили очевидцы в группе ДТП и ЧП.

Кошка лежала между второй и третьей полосой движения. Автовладелец "Рено Логан" остановился, чтобы подобрать животное, при этом он не перестроился и оставил машину посреди дороги. Уйти от столкновения не смогли "Митсубиси Лансер" и "Митсубиси Галант".

В аварии никто не пострадал, но спасти кошку не успели. Судя по тому, что на ней был ошейник, она была домашней.

Утром 3 июля на внутреннем кольце КАД после Выборгского шоссе авария спровоцировала пробку.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП