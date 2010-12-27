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На внутреннем кольце КАД после Выборгского шоссе авария спровоцировала пробку
Сегодня, 10:48
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nastya960

На внутреннем кольце КАД после Выборгского шоссе авария спровоцировала пробку

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Авария произошла на внешнем кольце КАД, 123-й километр.

Очевидцы в социальных сетях сообщили о быстрорастущей пробке на внутреннем кольце КАД после Выборгского шоссе.

Пробку спровоцировало ДТП иномарки и отечественного автомобиля. Авария произошла на внешнем кольце КАД, 123-й километр. ДТП перекрыло оба ряда движения. Однако, судя по Яндекс.Картам, загруженность на данном участке еще не такая большая. На момент публикации, на месте еще не было службы ГАИ.

Ранее на Piter.TV: У моста Бетанкура водитель пострадал в ДТП из-за своей невнимательности.
Фото: ВК/ ДТП и ЧП

 

 

Теги: выборгское шоссе, кад, кад авария
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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