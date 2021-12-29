Движение на Манежной площади перекроет турнир по мини-футболу

Турнир будет посвящен памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга.

С 21:00 21 февраля до 17:00 22 февраля будет перекрыто движение по Манежной площади н Кленовой улице вдоль дома №4 в связи с проведением ХХVIII международного турнира по мини-футболу. Запретят также остановку общественного транспорта на это время, сообщает пресс-служба комтранса.

Благотворительный турнир посветят памяти пожарных, который погибли при исполнении служебного долга. Отмечается, что 23 февраля 1991 года в гостинице "Ленинград" вспыхнул пожар. Он унес жизни 16 человек, в том числе девяти пожарных.

Соревнования пройдут на Зимнем стадионе. В них примут участие 20 команд.

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