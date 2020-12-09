Матч "Зенита" ограничит движение на Крестовском острове 19 ноября

Сине-бело-голубые сыграют против команды из Нижнего Новгорода.

В пятницу, 19 ноября, матч "Зенита" и "Нижнего Новгорода" ограничит движение транспорта на Крестовском острове. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

С 0:00 до 24 часов нельзя будет проехать на участках набережной Гребного канала, улицы Савиной, Крестовского проспекта, Южной и Северной дороги, а также по Большому Петровскому мосту.

В тот же день с 16 часов до 22:00 будет перекрыто движение на участках Рюхиной улицы, набережной Мартынова, Теннисной и Велосипедной аллей, Яхтенной улицы и Приморского проспекта.

В течение всего дня автомобилисты не смогут припарковаться на набережной Гребного канала, в Бодровом переулке, на участке Крестовского проспекта и пр. Полный список ограничений смотрите на сайте Комитета по транспорту.

Ранее мы писали, что с 15 ноября изменится маршрут автобуса № 169А.

Фото: ru.wikipedia.org / A.Savin