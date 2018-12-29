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Сломавшийся автобус парализовал движение на Кондратьевском проспекте

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В пробке стоят все: автомобили, трамваи и другие автобусы.

Днем 17 января движение транспорта в Калининском районе города было затруднено из-за сломавшегося пассажирского автобуса-гармошки. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Транспортное средство сломалось на участке Кондратьевского проспекта от Арсенальной улицы до улицы Ватутина. На записи видно, что в пробке стоят все: автомобили, трамваи и другие автобусы.

Стоит отметить, что сегодня с самого утра весь город стоит в пробках. Причиной тому стали многочисленные ДТП и плохая погода.

Видео: Piter.TV

Теги: город в пробках, пробки спб, сломался автобус
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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