Сломавшийся автобус парализовал движение на Кондратьевском проспекте

В пробке стоят все: автомобили, трамваи и другие автобусы.

Днем 17 января движение транспорта в Калининском районе города было затруднено из-за сломавшегося пассажирского автобуса-гармошки. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Транспортное средство сломалось на участке Кондратьевского проспекта от Арсенальной улицы до улицы Ватутина. На записи видно, что в пробке стоят все: автомобили, трамваи и другие автобусы.

Стоит отметить, что сегодня с самого утра весь город стоит в пробках. Причиной тому стали многочисленные ДТП и плохая погода.

Видео: Piter.TV