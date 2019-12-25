Петербуржцы стояли на КАД в 10-балльных пробках накануне

Накануне вечером дорожную ситуацию оценивали от 8 до 10 баллов.

Накануне вечером Петербург погряз в 10-балльных пробках. По данным сервисов "Яндекса", плотные пробки собрались на внутреннем кольце КАД от Обухово до развязки с Дачным проспектом, на Московском шоссе. Длина затора а Пулковском шоссе и Московском проспекте от поворота в аэропорт Пулково до Московской площади составила 6,5 км.

В соцсетях очевидцы отметили, что у съезда на Дачный перекрыли КАД, стояли и на ЗСД от моста через Корабельный фарватер до Благодатной улицы. Был также перекрыт въезд с Автомобильной улицы. Перекрыли и движение от Синопской набережной в сторону Воскресенской набережной. На Выборгской, Пироговской, Арсенальной и Свердловской набережных выросла пробка в 7,2 км.

Ситуация переменилась к 21 часу вечера.

Напомним, что дороги "покраснели" до 7 баллов в 12 часов дня.

Фото: Piter.tv