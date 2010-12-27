Движение четырёх трамваев по проспекту Энгельса возобновилось

Трамваи будут курсировать по прежним маршрутам.

В минувшее воскресенье, 6 октября. в Северной столице возобновилось движение четырех трамваев по проспекту Энгельса. Сообщает пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Речь идет о маршрутах № 9, № 20, № 21, № 58 . В ведомстве отметили, что трамваи будут курсировать по прежним маршрутам.

Напоним, что ремонтные работы на проспекте Энгельса от улицы Сикейроса до проспекта Луначарского начались еще 13 июня. Отметим, что с 7 октября до 11 ноября трамвайный маршрут № 47 будет закрыт.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга объявили конкурс на реконструкцию СКК "Петербургский".

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