Ограничение движения на набережной реки Фонтанки продлили до октября

На участке стартовал заключительный этап ремонтных работ.

В среду, 21 августа, в Петербурге приступили к заключительной части ремонта набережной реки Фонтанки. Из-за этого до 1 октября 2019 года сохранится ограничение движения по правому берегу реки на участке от площади Ломоносова до Лештукова моста. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Первый этап ремонта прошел с 27 июля по 19 августа. Теперь подрядчику предстоит отреставрировать или заменить тротуарные плиты, а также привести в порядок перила, гранитные тумбы и карнизные плиты. Всего на ремонт потратят более 39,5 млн рублей.

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