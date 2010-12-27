Незаконный зоосалон и ателье выселили из помещения на Кондратьевском проспекте

Накануне сотрудники ККИ освободили два земельных участка в Калининском и Фрунзенском районах.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом помогли освободить участок в Калининском районе, которые незаконно использовался под салон красоты, зоосалон, ателье по пошиву одежды и ремонту обуви. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба ведомства.

В результате проверки сотрудники комитета выявили, что около дома №75 корпус 1 по Кондратьевскому проспекту без необходимых на то документов расположился 2-этажный торговый павильон площадью 200 квадратных метров. Ранее участок арендовал производственный кооператив "Наири", однако договор аренды истек еще в апреле 2019.

Пользователь знал, что земельный участок надо освободить, однако так этого и не сделал. Юридическое лицо могут привлечь к ответственности.

Также незаконный павильон обнаружили на улице Фучика около дома №21. Земельный участок площадью 15 квадратных метров принадлежит городу, но там решил расположиться магазин автозапчастей. Во вторник, 20 августа, сотрудники ККИ помогли пользователю освободить территорию.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что снесенный на Заневском проспекте ларек вновь появился на прежнем месте.

Фото: пресс-служба ККИ