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Дверь с окошком и решеткой из ИКМО "Красненькая речка" продают на "Авито" за 33 тысячи рублей
Сегодня, 14:12
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nadezhda_sib

Дверь с окошком и решеткой из ИКМО "Красненькая речка" продают на "Авито" за 33 тысячи рублей

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Деньги пойдут на помощь собакам и кошкам из приюта "Полянка".

Тяжелую бронированную дверь с решеткой из ИКМО Красненькая речка выставили на продажу за 33 тысячи рублей. Объявление появилось на сайте "Avito". 

В прошлом месяце дверь стала знаменитостью в Интернете. Пользователи обсуждали ее внешний вид, похожий на дверь в место лишения свободы. Виной тому окошко и закрытая решетка. 

Как сообщили "Петербургскому дневнику" в муниципалитете, решетка пришла вместе с дверью в комплекте.  Снять ее не удалось. Теперь объект решили выставить на продажу. В том числе свою роль сыграли рекомендации Центрального избрительного комитета и Городской избирательной комисии. Вырученные деньги пойдут на помощь бездомным животным из приюта "Полянка". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что городское имущество Петербурга продали на аукционе за 29,5 млн рублей

Фото: соцсети

 

Теги: дверь, красненькая речка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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