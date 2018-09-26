Дверь с окошком и решеткой из ИКМО "Красненькая речка" продают на "Авито" за 33 тысячи рублей

Деньги пойдут на помощь собакам и кошкам из приюта "Полянка".

Тяжелую бронированную дверь с решеткой из ИКМО Красненькая речка выставили на продажу за 33 тысячи рублей. Объявление появилось на сайте "Avito".

В прошлом месяце дверь стала знаменитостью в Интернете. Пользователи обсуждали ее внешний вид, похожий на дверь в место лишения свободы. Виной тому окошко и закрытая решетка.

Как сообщили "Петербургскому дневнику" в муниципалитете, решетка пришла вместе с дверью в комплекте. Снять ее не удалось. Теперь объект решили выставить на продажу. В том числе свою роль сыграли рекомендации Центрального избрительного комитета и Городской избирательной комисии. Вырученные деньги пойдут на помощь бездомным животным из приюта "Полянка".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что городское имущество Петербурга продали на аукционе за 29,5 млн рублей.

Фото: соцсети