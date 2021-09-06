Разъяренный сотрудник разбил дверь петербургского ТЦ огнетушителем

Буйного сотрудника торгового центра увезли в отделение полиции.

В Московском районе Петербурга разъярённый сотрудник ТЦ разбил дверь огнетушителем. Буйного мужчину приехали успокаивать сотрудники Росгвардии, рассказали в пресс-службе ведомства.

В четверг вечером мужчина задержался на работе, а когда хотел покинуть ТЦ, то выяснилось, что стеклянные двери уже закрыты. Охранники отказались их открывать. Позже сотрудник службы безопасности объяснил, что он был недоволен поведением мужчины. Тогда работник ТЦ взял огнетушитель и разбил дверь.

Буйного сотрудника торгового центра увезли в отделение полиции.

Ранее автоэксперт предупредил петербуржцев о мошенниках, "торгующих" подержанными машинами.

Фото: phxere

