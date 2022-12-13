Служба вскрытия замков: экстренная круглосуточная помощь

Служба вскрытия замков – это тот контакт, который должен быть в записной книжке у каждого человека. Так как форс-мажорные ситуации с замками случаются неожиданно, желательно иметь контакты службы, способной быстро и недорого решить проблему.

При этом желательно заранее найти компанию, которая работает круглосуточно и имеет в штате, как минимум, несколько бригад на дежурстве. Так, например, одной из крупнейших служб экстренного вскрытия замков в Москве и области со средним временем прибытия в течение 20 минут является "Сервис замков". Подробнее о службе здесь.

Преимущества службы вскрытия замков

Во-первых, это аккуратное отношение к имуществу заказчика и использования методик вскрытия с минимальным разрушающим воздействием. Подавляющее большинство серийных замков мастер откроет, не повредив рабочие элементы механизма и декоративную часть двери. Это означает, что последующая установка нового замка не будет стоить дорого.

Во-вторых, мастера профильной службы, как правило, прибывают на место вызова в сжатые сроки. С учетом среднего времени вскрытия серийных замков в течение 10-15 минут, проблему удастся решить в течение 45-60 минут после звонка специалистам.

В-третьих, мастера экстренной службы вскрытия решают проблемы любой сложности – от вскрытия навесных замков до открытия дверей автомобилей, офисов, квартир с вмонтированными электромеханическими замками и другими механизмами с повышенной устойчивостью к взлому (время работ в этом случае может быть больше).

Наконец, мастера сертифицированной службы сохраняют конфиденциальность клиента, а также работают исключительно в соответствии с законом.

Как работает сервис аварийного вскрытия

Если у вас уже есть контакт диспетчера, вам останется лишь связаться с ним и описать ситуацию. Желательно назвать марку замка или отправить фото двери. Диспетчер обозначит ориентировочную стоимость вскрытия.

Затем на адрес выезжает мастер со всем необходимым оборудованием. После того как он прибудет на место, специалист осмотрит дверь и попросит у клиента основания для вскрытия двери (паспорт с пропиской, договор аренды и так далее).

После этого мастер аккуратно вскроет дверь и предложит установить новый замок на место старого, если это необходимо. Завершающим этапом становится подписание акта приема работ и оплата услуг сервиса.

Фото: imgecreative.com