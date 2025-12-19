Выставка Александра III открылась в Михайловском замке

В Михайловском замке Санкт-Петербурга открылась выставка "Сильный, державный…", посвящённая Александру III. Она стала частью проекта "Эпоха Императора Александра III и её наследие", приуроченного к юбилею императора.
На экспозиции представлено более 500 предметов из двадцати музеев и архивов России. Среди них императорские указы и рескрипты, портреты членов Дома Романовых, письма и личные вещи Александра Третьего, а также оружие эпохи. Председатель Наблюдательного Совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова подчеркнула разнообразие и познавательность выставки.
