  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Выставка Александра III открылась в Михайловском замке
Вчера, 23:36
116
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Выставка Александра III открылась в Михайловском замке

0 0

Петербуржцам представили более 500 артефактов правления Александра III в Михайловском замке.

В Михайловском замке Санкт-Петербурга открылась выставка "Сильный, державный…", посвящённая Александру III. Она стала частью проекта "Эпоха Императора Александра III и её наследие", приуроченного к юбилею императора.  

На экспозиции представлено более 500 предметов из двадцати музеев и архивов России. Среди них императорские указы и рескрипты, портреты членов Дома Романовых, письма и личные вещи Александра Третьего, а также оружие эпохи. Председатель Наблюдательного Совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова подчеркнула разнообразие и познавательность выставки.

Ранее сообщалось, что музей истории журналистики открывается в центре Петербурга.

Фото: pxhere

Теги: выставка александра iii, замок, музей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии