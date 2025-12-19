Музей истории журналистики открывается в центре Петербурга

Учреждение создано усилиями активистов АНО "Санкт-Петербургский центр информационной поддержки" совместно с Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ.

Сегодня в Северной столице на Невском проспекте, дом 70, распахнет свои двери Музей истории журналистики, посвященный развитию профессии в исторических границах города: Петроград-Ленинград-Санкт-Петербург. Учреждение создано усилиями активистов АНО "Санкт-Петербургский центр информационной поддержки" совместно с Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Один из авторов идеи создания музея, Юрий Светов, представил экспозицию, состоящую из трех тематических разделов. Первая секция посвящена выдающимся деятелям, сыгравшим ключевую роль в становлении журналистики Петербурга. Вторая демонстрирует разнообразие жанров городской журналистики: печатные издания, фотографию, радиовещание, телевидение и современные интернет-ресурсы. Третья секция объединяет вещественные экспонаты, иллюстрирующие этапы эволюции профессии: инструменты для письма от гусиного пера до современных письменных принадлежностей, образцы печатных машинок, фотокамеры, аудиовизуальная техника и архивные копии периодических изданий XVIII—XX столетий.

Экспозицию дополняют интерактивные элементы: электронные носители, позволяющие ознакомиться с биографией известных журналистов, исторический интерьер кабинета редактора газеты и мастер-классы по созданию собственного номера газеты. Специально разработанные квесты позволяют глубже погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи.

Особенное внимание уделено героизму работников СМИ в годы Великой Отечественной войны. Выставочная коллекция включает оригинальные издания военных лет, памятные таблички и артефакты, рассказывающие о вкладе Ольги Берггольц и коллег в информирование жителей осаждённого Ленинграда.

Создание музея стало результатом инициативы руководства Союза журналистов России и активного участия инициативной группы, включая Ю. Светова и А. Ильина. Открытие приурочено к знаменательным датам в истории российского медиа-пространства.

Посещение музея возможно исключительно в сопровождении экскурсовода, кроме случаев посещения членами Союзов журналистов РФ и Санкт-Петербурга и Ленинградской области, имеющих право бесплатного входа по удостоверениям. Экскурсии проводятся ежедневно с 12:00 до 20:00 без выходных.

