Две женщины пострадали во время падения крыши ларька на севере Петербурга

Днем 18 июня на севере Петербурга произошло ЧП. У торгового ларька размером 2х2 метра отвалилась плохо закрепленная металлическая конструкция. Крышка обрушилась прямо на головы двух покупательниц. Мобильному корреспонденту Piter.TV удалось пообщаться с потерпевшими.

Мы приняли весь удар на себя. Еще продавщица как-то рукой придержала. Если бы кто-то один из нас был, то насмерть. А если бы ребенок на руках, а если бы человек упал бы, голову прошибло углом. Это опасно. Эта опора фрукты еле выдерживает.

Потерпевшие