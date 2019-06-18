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Две женщины пострадали во время падения крыши ларька на севере Петербурга

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Потерпевшие рассказали, что конструкция завалилась им прямо на головы.

Днем 18 июня на севере Петербурга произошло ЧП. У торгового ларька размером 2х2 метра отвалилась плохо закрепленная металлическая конструкция. Крышка обрушилась прямо на головы двух покупательниц. Мобильному корреспонденту Piter.TV удалось пообщаться с потерпевшими.

Мы приняли весь удар на себя. Еще продавщица как-то рукой придержала. Если бы кто-то один из нас был, то насмерть. А если бы ребенок на руках, а если бы человек упал бы, голову прошибло углом. Это опасно. Эта опора фрукты еле выдерживает.

Потерпевшие

Инцидент произошел неподалеку от пересечения проспекта Науки и улицы Софьи Ковалеувской. Женщин осмотрели сотрудники скорой помощи. На месте работали специалисты из пожарно-спасательного подразделения.

Видео: Piter.TV

Теги: ларек с фруктами, падение, происшествия спб
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия,

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