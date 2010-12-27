На Московском проспекте автобус сбил двух женщин-пешеходов

Одна из пострадавших была госпитализирована в тяжелом состоянии

В среду, 20 февраля, в Московском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием автобуса и пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГИБДД по городу и области.

Как стало известно, авария случилась днем на пересечении Московского проспекта и Авиационной улицы. На участке дороги автобус №187 сбил двух женщин в зоне регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП одна пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, вторая отделалась лёгкими повреждениями. По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: Piter.TV