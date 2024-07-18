При пожаре в частном доме под Гатчиной погибли две женщины

Предварительная причина — неосторожность при курении.

Днём 29 марта в деревне Алапурская под Гатчиной произошёл пожар в частном рубленом доме. В результате возгорания погибли две женщины. По предварительным данным, они были сёстрами, одна из них — инвалид. Семья числилась как неблагополучная, сообщили в МЧС Ленобласти.

Основная часть: Возгорание произошло в одноэтажном рубленом доме. Площадь пожара составила 48 квадратных метров — огонь уничтожил обстановку по всей площади строения. Тела погибших обнаружили при разборе помещений. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.

На месте работали спасатели. Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: МЧС России