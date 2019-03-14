Вороны напали на собрата возле здания МВД на Ильюшина

В сети появилось видео жестокой расправы.

Днем 14 февраля один из жителей Петербурга снял видео, которое не рекомендуется смотреть сильно впечатлительным людям. На записи видно, как две вороны пытаются разобраться с третьей.

По словам автора видео, жестокое нападение птиц на собрата произошло возле здания МВД на улице Ильюшина. Пернатые с двух сторон держат за крылья третью ворону и пытаются ее оттащить в сторону. Позже в комментариях петербуржец написал, что птицы все-таки расправились со своей жертвой и отправились есть ее в укромное место.

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Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург