Куропатки облюбовали Морскую набережную в Петербурге

По словам жителей города, птицы там живут уже три недели.

Жители Васильевского острова заметили куропаток под кустами во дворе дома № 9 по Морской набережной. Как рассказали подписчики группы "Живем на Васильевском", дикие птицы живут во дворе на набережной почти месяц.

"Серые куропатки из леса. Уже недели 3 живут у нас во дворе" - отмечают пользователи группы.

Местные жители рассказывают, что подкармливают лесных жителей, а иногда те самостоятельно "ковыряются в земле" в поисках пропитания.

Некоторые жители города жалуются на излишний шум, исходящий от куропаток.

Видео: ВК/Живем на Васильевском | Васильевский остров