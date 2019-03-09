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Куропатки облюбовали Морскую набережную в Петербурге

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По словам жителей города, птицы там живут уже три недели.

Жители Васильевского острова заметили куропаток под кустами во дворе дома № 9 по Морской набережной. Как рассказали подписчики группы "Живем на Васильевском", дикие птицы живут во дворе на набережной почти месяц.

"Серые куропатки из леса. Уже недели 3 живут у нас во дворе" - отмечают пользователи группы.

Местные жители рассказывают, что подкармливают лесных жителей, а иногда те самостоятельно "ковыряются в земле" в поисках пропитания.

Некоторые жители города жалуются на излишний шум, исходящий от куропаток. 

Видео: ВК/Живем на Васильевском | Васильевский остров 

Теги: васильевский остров, новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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