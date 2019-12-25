В Невском районе появились две новые трамвайные остановки

На них будут делать остановку трамваи, которые ходят по четырем маршрутам.

C сегодняшнего дня, 28 июля, в Невском районе Петербурга начали работать две новые трамвайные остановки. Об этом рассказала пресс-служба комитета по транспорту.

Они располагаются на улице Еремеева и у дома №12 на Дальневосточном проспекте. Там будут останавливаться трамваи №№ 10, 23, 39, 65.

Кроме того, с 28 июля до окончания работ на водопроводе на станции "Авангардная улица" продлены трассы троллейбусов №№ 20, 37 и 44.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за полгода петербургские дорожники выполнили план по нанесению разметки более чем на 70%.

Фото: Piter.TV, gov.spb.ru