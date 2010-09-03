Они появились из-за перевозчиков отходов производства и потребления, которые выгружали мусор на дорогах.

В Петербурге в пятницу, 1 октября, стартовал осенний месячник благоустройства. В первый же день в Невском районе ликвидировали две несанкционированные свалки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации района.

Обе свалки были созданы у дома №91/1 на проспекте Большевиков и на улице Приневской. Они появились на этих местах из-за перевозчиков отходов производства и потребления, которые выгружали мусор на дорогах.

В пресс-службе добавили, что в этом году в районе ликвидирует 27 подобных свалок. Также до конца года будет ликвидирован золоотвал, расположенный между улицей Еремеева и Дальневосточным проспектом.

Также в Петербурге помоют 60 млн "квадратов" улично-дорожной сети в месячник благоустройства.

Фото: ВКонтакте / Невский район Санкт-Петербурга