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Две сотни домов в Купчино остались без отопления
Сегодня, 17:02
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Две сотни домов в Купчино остались без отопления

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Тепло вернется к жильцам к вечеру.

Днем 13 февраля жители 200 домов Фрунзенского района Петербурга обнаружили холодные батареи и отключенное электричество. Об этом рассказала "Фонтанка".

В ТСЖ "Контур", обслуживающей часть домов в Купчино, отметили, что недолгое отключение света вызывали ремонтные работы. Тепло жильцам напротив обещается только к вечеру. Возможно, что похолодевшие батареи связаны с начавшимися накануне плановыми ремонтными работами на тепломагистрали "Московская".

Петербуржец из-за ошибки два года переплачивал за коммунальные услуги.

Фото: pixabay

Теги: купчино, отопление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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