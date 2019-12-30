"Жилкомсервис" устранил нарушения и провел перерасчет.

Петербуржец из-за ошибки два года переплачивал за коммунальные услуги. После этого местный житель обратился в ГЖИ за пересчетом. Известно, что проблема возникла в Московском районе города с предприятием "Жилкомсервис". Об этом сообщили в пресс-службе Госжилинспекции.

Пострадавший обратился в ведомство еще в декабре 2019 года. Он рассказал, что ему начисляли оплату в большем размере. Специалисты провели проверку и подтвердили слова петербуржца. Выяснилось, что в расчетах с июля 2017 года по июль 2019 года действительно возникла техническая ошибка.

На данный момент в отношении "Жилкомсервиса" возбуждено административное дело. ГЖИ контактировало с управляющей компанией. Проводилась внеплановая проверка. Сейчас все нарушения устранены. Петербуржцу компания произвела перерасчет.

Ранее Piter.tv писал о том, что депутат ЗакСа хочет разобраться с возможной переплатой за отопление в декабре.

Фото: Piter.tv

