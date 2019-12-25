Две петербургские школьницы пытались сбежать от учебы в Финляндию

На границе девочек остановили пограничники, проверили документы и передали родителям.

В ночь на 31 августа двух школьниц из Петербурга задержали на границе с Финляндией. Девочки пытались сбежать на территорию соседнего государства, чтобы не идти на учебу. Об этом сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мать одной из девочек. Женщина рассказала, что ее дочь-десятиклассница ушла из дома вечером 30 августа, чтобы погулять с подругой, с которой познакомилась в интернете. Изначально девочка отпрашивалась к знакомой на ночевку, однако ее не отпустили.

В итоге школьницы решили отправиться на такси в Финляндию. На границе их остановили пограничники, проверили документы и передали родителям.

Позже девочка объяснила, что полгода назад познакомилась с подругой в соцсетях, но встретиться они решили только 30 августа. По предварительной информации, именно новая знакомая позвала ее в Финляндию.

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