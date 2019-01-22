Юная петербурженка переспала с 7-классником в детском лагере в Крыму

Родители девочки скончались семь лет назад.

Полиция Петербурга проводит проверку после сигнала из СПб ГБУЗ "Городской центр охраны репродуктивного здоровья подростков "Ювента" о ранней половой жизни двух подростков. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

К медикам в удовлетворительном состоянии обратилась девочка 2007 года рождения с диагнозом "ранняя половая жизнь". Установлено, что в период с 26 июня по 26 августа несовершеннолетняя вступила в половую связь с 7-классником, воспитанником Центра содействия семейному воспитанию. Подростки переспали по обоюдному согласию во время отдыха в детском лагере в Крыму.

Известно, что родители девочки умерли семь лет назад. Теперь она воспитывается в Центре.

Ранее петербурженка обвинила сожителя в изнасиловании дочери в 2015 году.

Фото: Piter.TV