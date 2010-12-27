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Две полосы на КАД между Колтушским и Рябовским шоссе закроют до 27 сентября
Сегодня, 13:49
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himif

Две полосы на КАД между Колтушским и Рябовским шоссе закроют до 27 сентября

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Причина временных неудобств – ремонт дорожного покрытия.

С понедельника на участке внутреннего кольца КАД перекрыли две полосы, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". На этот раз ремонт дорожного покрытия затронул фрагмент дороги между Рябовским и Колтушским шоссе.

До 27 сентября третья и четвертая полосы от развязки КАД на пересечении с дорогой до Морья до развязки КАД с Колтушским шоссе будут закрыты для автомобилистов. 

На двух других полосах ограничат движение до 50 километров в час.

Ранее мы писали, что на участке КАД до конца ноября будет ограничено движение.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: кад, петербург, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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