Две полосы движения перекроют на развязке КАД с Выборгским шоссе‍

Эта мера была принята в связи с заменой двух деформационных швов на путепроводе.

На КАД с 24 июля по 7 августа перекроют две полосы движения на развязке КАД с Выборгским шоссе. Об этом предупреждает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Эта мера была принята в связи с заменой двух деформационных швов на путепроводе на Выборгском шоссе, проходящем над съездом с КАД № 6.

Ремонтные работы будут идти круглосуточно. По этой причине движение ограничат в два этапа: сначала на одной половине проезжей части, затем на другой. Полосы перекроют поочередно, а по оставшимся дорогам ограничат скорость до 50 км/ч.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад".