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Две полосы движения перекроют на развязке КАД с Выборгским шоссе‍
Сегодня, 12:35
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alexandra08
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Две полосы движения перекроют на развязке КАД с Выборгским шоссе‍

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Эта мера была принята в связи с заменой двух деформационных швов на путепроводе.

На КАД с 24 июля по 7 августа перекроют две полосы движения на развязке КАД с Выборгским шоссе. Об этом предупреждает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Эта мера была принята в связи с заменой двух деформационных швов на путепроводе на Выборгском шоссе, проходящем над съездом с КАД № 6.

Ремонтные работы будут идти круглосуточно. По этой причине движение ограничат в два этапа: сначала на одной половине проезжей части, затем на другой. Полосы перекроют поочередно, а по оставшимся дорогам ограничат скорость до 50 км/ч.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Теги: выборгское шоссе , кад , ограничение движения , фку упрдор северо-запад
Категории: Новости СПб

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