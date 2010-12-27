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С 10 апреля перекроют две полосы КАДа
Сегодня, 12:05
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nadiputintseva
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С 10 апреля перекроют две полосы КАДа

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Автомобилистов попросили быть внимательнее на развязке с Колтушским шоссе.

С 10 апреля в связи с ремонтными работами будут закрыты две полосы КАДа. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад", на дороге поменяют деформационные швы.

Известно, что частично закроют движение на развязке с Колтушским шоссе. Там заменят деформационный шов, который проходит над автомобильной и железной дорогами и рекой Лубья.

В организации также добавили, что работы будут идти без остановки круглые стуки. С 10 по 20 апреля перекроют первую и вторую полосы. Второй этап начнется с 21 по 30 апреля, закроют третью и четвертую полосы.

На время производства дорожных работ установят скоростной режим до 50 км/час. Также установят водоналивные барьеры и направляющие стрелки.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что с 5 апреля в силу вступят новые ограничения движения.

Теги: кад , новости спб , ограничения движения
Категории: Новости СПб

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