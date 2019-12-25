Две поликлиники в Невском районе достроят раньше срока

Строительство начали в 2019 году.

Глава администрации Невского района Алексей Гульчук проверил ход работ по строительству двух новых поликлиник. Ввести их в эксплуатацию должны на полгода раньше, чем планировалось изначально.

Строительство начали в 2019 году. Одна из них – для взрослых, она сможет принимать до 600 пациентов в смену. На данный момент специалисты монтируют пятый этаж и ведут отделочные работы. В здании будет женская консультация, отделение скорой медицинской помощи, рекреационное отделение.

Во втором учреждении будут принимать детей и подростков. На данный момент идет монтаж четвертого этажа и отделочные работы. В смену здесь смогут принимать до 400 пациентов.

Ранее в Колпино отремонтировали отделение анестезиологии-реанимации.

Фото: Piter.TV