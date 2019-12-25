В Колпино отремонтировали отделение анестезиологии-реанимации

Больницу построили тридцать лет.

В субботу, 3 октября, губернатор посетил Колпино с рабочим визитом. Больницу №22, построенную почти тридцать лет назад, капитально отремонтировали, осмотрели.

Отмечается, что ремонт здания был одним из первых поручений Беглова на посту губернатора. В Смольном сообщили, что работы в отделении анестезиологии-реанимации закончились 5 сентября – его открытие состоялось ко Дню основания города. Специалисты провели в отделении общестроительные работы, заменили системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, электроснабжения, установили лифт, а также создали хорошие условия для работы медиков.

Ранее мы писали, что в Колпино появится детская поликлиника.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга