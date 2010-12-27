Две петербурженки пытались украсть косметику на 15 тысяч рублей

Но это заметили работники гипермаркета.

В Невском районе задержали двух посетительниц гипермаркета. Они украли в магазине косметику на сумму 15 тысяч рублей. Об этом 17-го июля сообщила пресс-служба УВО Нацгвардии РФ по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители находились 16-го июля на маршруте патрулирования, когда им сообщили о краже в гипермаркете. В магазине на проспекте Обуховской обороны, 305 утром сработала тревожная сигнализация. Сотрудники Росгвардии прибыли на место.

Там они задержали двух женщин 33-х лет. Они находились в торговом зале, спрятали в карманы косметику на общую сумму 15 тысяч рублей. Далее они пронесли ее через кассу без оплаты. Это заметили сотрудники магазина с помощью видеокамер и нажали кнопку тревожной сигнализации.

Нарушительниц задержали и доставили в 45-й отдел полиции. Все похищенное изъяли.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец расплачивался за продукты поддельными купюрами.

Фото: pixabay,com