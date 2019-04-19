Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Колорадо" в матче финала плей-офф НХЛ

Игра закончилась со счетом 6:2.

Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Колорадо" в матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги. Третья встреча в рамках серии сражений за Кубок Стэнли завершилось с результатом 6:2. На ледовой арене победили хозяева поля. В составе команды победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 14, 15, 22, 28, 32 и 35 минутах спортсмены Энтони Сирелли, Ондржей Палат, Николас Пол, Стивен Стэмкос, Пэт Марун, Кори Перри. Российский нападающий Никита Кучеров совершил две результативные передачи. Его признали второй звездой игры. Голкипер клуба Андрей Василевский отразил 37 бросков по воротам.

Напомним, что в середине третьего периода Никита Кучеров получил травму после толчка со стороны защитника гостей Девона Тейвза. От "Колорадо" дублем в матче отличился Габриэль Ландескуг (забил голы противникам на 9 и 25 минутах). Российский форвард Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями на встрече. В начале первого периода хоккеист забросил шайбу в ворота, но по запросу тренера "Тампы" гол был отменен.

Напомним, что общий счет в финальной серии до четырех побед оставляет на текущий момент 2:1 в пользу "Колорадо".

Дубль Ничушкина помог "Колорадо" разгромить "Тампу" в матче финальной серии Кубка Стэнли.

Фото и видео: ESPN