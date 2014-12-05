Дубль Ничушкина помог "Колорадо" разгромить "Тампу" в матче финальной серии Кубка Стэнли

Второй матч серии остался за "Колорадо".

Дубль российского нападающего Валерия Ничушкина помог "Колорадо" разгромить "Тампу" во втором матче финальной серии за Кубок Стэнли (в плей-офф международного турнира Национальной хоккейной лиги). В ночь на 19 июня на домашнем льду спортсмены обыграли с результатом 7:0 оппонентов.

В составе команды победителей шайбы в ворота оппонентов забросил форвард Валерий Ничушкин (реализовал дубль на 3 и 25 минутах встречи). Также голы записали на свой счет на 8, 14, 37, 43 и 50 минутах матча спортсмены Джош Мэнсон, Андре Бураковски, Даррен Хелм и Кейл Макар (оформил дубль).

Для Валерия Ничушкина эти заброшенные шайбы стали седьмой и восьмой в плей-офф сезона НХЛ. За 16 проведенных игр хоккеист совершил пять результативных передач. Российские игроки из "Тампы" - нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев не отметились результативными действиями. Голкипер из "Тампы" Андрей Василевский провел свой 100-й матч в плей-офф НХЛ.

Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Тампу" в стартовом матче финала плей-офф НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET