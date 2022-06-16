Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Тампу" в стартовом матче финала плей-офф НХЛ

Игра закончилась со счетом 4:3.

Шайба российского нападающего Валерия Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Тампу" в стартовом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги. Начальная встреча в рамках финальной серии за Кубок Стэнли завершился с результатом 4:3. Хозяева ледовой арены обыграли гостей в овертайме. В составе команды победителей голы реализовали в ворота противников на 8, 10, 18, 62 минутах спортсмены Габриэль Ландескуг, Валерий Ничушкин, Арттури Лехконен, Андре Бураковски. Россиянин также отметился результативным пасом.

От "Тампы" отличились на 13, 33 и 34 минутах Николас Пол Ондржей Палат, которому ассистировал российский нападающий Никита Кучеров, а также защитник Михаил Сергачев. Голкипер хоккейного клуба Андрей Василевский отразил 34 броска по воротам.

Таким образом счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Колорадо". Следующий матч запланирован на 19 июня в городе Денвере американского штата Колорадо. Матч начнется в три часа утра по московскому времени. По результатам регулярного чемпионата НХЛ "Колорадо" стал первым в Центральном дивизионе.

Кучеров оформил 100 голевых передач за карьеру в плей-офф НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET