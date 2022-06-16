Кучеров оформил 100 голевых передач за карьеру в плей-офф НХЛ

Россиянин преодолел отметку по 100 голевым пасам.

Российский нападающий Никита Кучеров оформил 100 голевых передач за свою профессиональную карьеру в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Соответствующего результата форвард достиг в рамках первого матча финальной серии за Кубок Стэнли. "Тампа-Бэй Лайтнинг" выступила против "Колорадо Эвеланш". Во время встречи на льду спортсмен из России ассистировал своему коллеге Ондржею Палату на 33-й минуте.

Напомним, что Никита Кучеров стал 25-м за всю историю лиги НХЛ игроком, которому удалось добиться показателя в 100 результативных пасов сокомандникам. На достижение 28-летнему форварду потребовалось провести 131 матч. На текущий момент Никита Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Тампы".

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

