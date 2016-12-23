"Голдент Стэйт" обыграл "Бостон" в пятом матче финала НБА

Хозяева вышли вперед в финальной серии.

"Голден Стэйт" одержал победу над "Бостоном" со счетом 104:94 в пятом матче финальной серии плей-офф НБА. Встреча прошла на арене "Чейз Центр" в Сан-Франциско.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал форвард Эндрю Уиггинз. Американский баскетболист набрал 26 очков и выполнил 13 подборов. Лучшим у гостей стал форвард Джейсон Тейтум, оформивший 27 очков и 10 подборов.

В финальной серии "Голден Стэйт" вышел вперед - 3:2. Шестой матч состоится в Бостоне в ночь на 17 июня.

Ранее мы сообщали, что фанат "Рейнджерс" нокаутировал болельщика "Тампы" после пятого матча плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / FreeDawkins