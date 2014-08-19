  1. Главная
Две петербургские пенсионерки отдали мошенникам почти 10 миллионов рублей
Сегодня, 9:42
Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ.

Две пенсионерки с северных районов Петербурга отдали мошенникам почти 10 миллионов рублей. Информация стали известна "Оперативному прикрытию".

Так, 79-летняя пенсионерка с Комендантского проспекта 5 августа передала курьеру около своего дома 6,5 миллиона рублей под предлогом их сохранения. Примет приезжавшего к ней человека женщина не запомнила в силу своего возраста.

А 86-летняя петербурженка с улицы Сикейроса 9 августа у парадной своего дома передала мужчине 3 миллиона рублей. Пенсионерку заверили, что ее накопления необходимо "задекларировать". Наличку забрал мужчина в белой рубашке и темных штанах.

Эксперт рассказал о схеме мошенников с бумажными "фишинговыми письмами".

Фото: Piter.tv

