Поддельные медсестры украли у пенсионерки 1,6 млн рублей на Наличной улице

Девушки предложили 88-летней женщине измерить давление.

В понедельник, 12 августа, две мошенницы украли у 88-летний жительницы Васильевского острова 1,6 млн рублей. Около 13:00 они постучались в квартиру пенсионерки на Наличной улице и представились медицинскими сестрами. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Девушки уговорили пожилую женщину измерить давление. После того, как поддельные медики захлопнули за собой дверь, пенсионерка обнаружила пропажу своих сбережений.

На данный момент полиция начала проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что пенсионер из Киришей надругался над 11-летней девочкой.

Фото: Pixabay